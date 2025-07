Cobolli da impazzire, il salto è impressionante: esulta tutta Italia

Il balzo di Flavio Cobolli è davvero pazzesco: il tennista romano va sempre più su, i tifosi italiani sono in estasi.

Flavio Cobolli è riuscito a raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo del Grande Slam. Il tennista romano è uno dei grandi protagonisti di Wimbledon 2025: dopo aver eliminato Zhukayev, Pinnington Jones e Mensik è arrivato un altro splendido successo contro Marin Cilic, che pure nel 2017 aveva giocato (e perso) una finale ai Championships contro Roger Federer.

Cobolli si è imposto in quattro set sul 36enne croato, entrando così tra i migliori otto del torneo più atteso della stagione. Ora ai quarti di Wimbledon il 23enne capitolino è atteso da Novak Djokovic, vincitore a Wimbledon in sette occasioni e a caccia dell’ottavo titolo per eguagliare il record di successi di Federer sull’erba londinese.

Una sfida durissima per Cobolli, che però ha dimostrato in queste settimane di poter davvero dare del filo da torcere a tutti. Prima di approdare a Wimbledon, infatti, Flavio era riuscito a vincere il torneo di Amburgo battendo in finale Rublev. Ora l’exploit in Inghilterra che gli consente di salire sempre più su nel ranking ATP.

Cobolli da impazzire: sempre più su nel ranking

Dopo il successo contro Cilic, infatti, Flavio Cobolli è diventato n.19 virtuale della classifica ATP. Un traguardo importantissimo per il tennista romano, che riesce così a entrare nei primi 20 al mondo: in caso di nuovi risultati positivi l’atleta 23enne andrebbe a migliorare ulteriormente la propria posizione nel ranking.

Un balzo pazzesco per il tennista azzurro: basti pensare che solo alla fine del 2023, ovvero un anno e mezzo fa, celebrava il suo ingresso in top 100. Nel 2024 è poi arrivata la prima finale ATP a Washington dopo aver battuto in semifinale Shelton, pur perdendo il match contro Sebastian Korda. Tuttavia quel risultato, assieme ad altre ottime prove (come il terzo turno raggiunto agli Australian Open), lo aveva fatto salire fino al 31esimo posto nel ranking ATP.

Il 2025 è poi l’anno della consacrazione per il giovane talento: due titoli ATP vinti, ovvero il Romanian Open (battendo in finale Baez) e il già citato torneo di Amburgo. Ora il percorso straordinario nel torneo di Wimbledon che ha portato Cobolli alla ribalta: il tennista di Roma non vuole ovviamente fermarsi qui.