ESCLUSIVA SI Bologna, in B c’è la fila per il classe 2005 Menegazzo: Carrarese in pole

Movimento anche nel mercato in uscita e per quanto riguarda i giovani in cerca di spazio, in casa del Bologna. Come riporta Gianluigi Longari infatti Lorenzo Menegazzo piace a 2/3 delle squadre di Serie B. Su tutte, in particolare la Carrarese sembra essere la squadra più convinta di volerlo.

Menegazzo è un centrocampista di 20 anni, nato a Camposampiero il 3 luglio 2005, Menegazzo ha sviluppato la sua carriera calcistica all’interno del settore giovanile del club emiliano.

Per quanto riguarda le statistiche relative alla stagione 2024/2025 (riferite alla Primavera 1, salvo diversa indicazione), Menegazzo ha collezionato 21 presenze e 8 gol in Campionato Primavera 1. A queste si aggiungono 1 presenza nei Play-off/out U19 e 2 presenze con 1 gol in Youth League. Complessivamente, nella stagione 2024/2025, ha totalizzato 24 presenze e 9 gol tra le varie competizioni giovanili. Nella stagione 2023/2024, con il Bologna U19, ha registrato 22 presenze e 5 gol nel Campionato Primavera 1.