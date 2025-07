ESCLUSIVA SI – Pedulla: “L’Al-Qadsiah offre 63 milioni all’Atalanta per Retegui”

Alfredo Pedullà conferma l’anticipazione di Gianluigi Longari e aggiunge dettagli. L’Al-Qadsiah, dopo l’offerta avanzata a Retegui, ora arriverà quella all’Atalanta. I sauditi hanno intenzione di offrire circa 63 milioni di euro per l’argentino, tra base fissa e bonus. Una proposta che dovrebbe far cedere la Dea che aveva fissato il prezzo del cartellino a 60 milioni.

A conferma, di quanto riportato da Longari, il centravanti dovrebbe firmare un quadriennale appunto da 20 milioni di euro.

Il 26enne è reduce dalla sua miglior stagione in carriera. Nell’annata appena conclusa il giocatore ex Genoa ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A. L’Atalanta aveva acquistato Retegui nell’estate del 2024 dal Genoa per 22 milioni di euro più bonus per coprirsi dopo il brutto infortunio subito da Gianluca Scamacca in amichevole a Parma. Un trasferimento operato in emergenza dalla Dea, ma comunque “vincente”, perché ha valorizzato la capacità di andare in gol del giocatore italo argentino.