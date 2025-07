ESCLUSIVA SI Pedullà su Oristanio: “Lascerà il Venezia nei prossimi giorni, il Torino alza il pressing”

Arrivano importanti novità riguardanti l’attaccante Gateano Oristanio, che il Venezia ha comprato lo scorso anno dal Cagliari e che ha rilanciato con il lavoro di Eusebio Di Francesco. Nonostante un finale di stagione non degno della sua grande crescita avvenuta fino all’inverno, l’esterno italiano ha attirato l’interesse del Torino per i lampi stagionali avuti in questa annata.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà in merito: “Gaetano Oristanio lascerà quasi sicuramente il Venezia nei prossimi giorni. Nelle ultime ore il Torino ha alzato il pressing, confermando la nostra esclusiva del 27 giugno: i granata cercano due esterni offensivi, stanno trovando la chiave per sbloccare Ngonge ma nel frattempo vanno avanti per Oristanio. Sul classe 2002 ha continuato a sondare il Parma, ma almeno oggi il Torino è davanti”.