Paura Sinner, arriva il medico: consulto a poche ore dal match

Preoccupano le condizioni fisiche di Jannik Sinner dopo l’infortunio al gomito durante il match contro Dimitrov: cosa è emerso.

Jannik Sinner si è letteralmente salvato agli ottavi di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro aveva vinto con merito i primi due set e stava giocando bene anche nel terzo: tuttavia, con il punteggio sul 2-2 nella terza frazione, Dimitrov ha accusato un problema muscolare al pettorale ed è stato costretto al ritiro. Una sfortuna enorme per il numero 21 al mondo, che stava disputando una delle migliori partite della sua carriera e stava davvero accarezzando il sogno di eliminare Sinner e approdare ai quarti di Wimbledon.

Ai quarti, invece, ci andrà Sinner, che dopo il match ha ammesso di non sentirsi per niente un vincitore: “E’ un giocatore incredibile e lo ha dimostrato oggi – le parole del numero 1 al mondo – In passato è stato molto sfortunato, in particolare negli ultimi 2 anni. E’ un buon amico, ci conosciamo bene e vederlo così fa male. Gli auguro di recuperare più in fretta possibile“.

Jannik ha vissuto due set da incubo anche a causa di un infortunio. Il campione italiano è scivolato all’inizio del match e si è fatto male al gomito: un problema che lo ha limitato parecchio nelle prime due frazioni. Nella conferenza post-match Sinner ha detto che il gomito è dolorante e che avrebbe dovuto sottoporsi a controlli, tenendo tutti sulle spine.

Paura Sinner: tifosi con il fiato sospeso, come sta

Il 23enne di San Candido ha effettuato la risonanza ieri mattina e poi ha prenotato un campo di allenamento per il pomeriggio, proprio con l’obiettivo di testare il gomito dopo il problema avuto nel match contro Dimitrov. Un episodio che ha scatenato più di qualche critica da parte degli appassionati di tennis italiani.

Per molti, infatti, Sinner avrebbe dovuto affrontare un torneo importante come quello di Wimbledon con un fisioterapista personale. Una figura di cui in questo momento Jannik non può disporre: poco prima dell’inizio dei Championships il vincitore di tre tornei del Grande Slam ha deciso di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Una scelta che Sinner ha preferito non motivare ai microfoni.

Il leader della classifica ATP ha risposto anche ai dubbi sul fatto di non poter avere un proprio fisioterapista a Wimbledon: “L’ATP fornisce degli ottimi fisioterapisti in ogni caso. I dottori sono bravi”.