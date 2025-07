Pedullà: “Juventus, le ultime su Sancho e Conceicao”

Ultime di Alfredo Pedullà sulla Juventus: “Sancho-Juventus, i dialoghi preannunciati delle ultime 48 ore sono andati molto bene. Ora la Juventus può decidere se agire (come vorrebbe) oppure aspettare un eventuale sconto Porto per Conceicao (al lavoro Mendes, la clausola da 30 milioni in vigore fino a martedì poi sale a 45) prendendosi qualche rischio, tra oggi e domani ne sapremo di più. Sancho non può essere un piano alternativo e non si può aspettare troppo, la Juve lo sa: la soluzione perfetta sarebbe Sancho più Conceicao e un acquirente per Nico”.