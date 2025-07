Bagnaia, è il momento di finirla: “Nessuno deve farlo”

L’ultima sentenza su Pecco Bagnaia ha colto di sorpresa i tantissimi fan del due volte campione del mondo: parole molto dure.

Dopo Assen il ritardo di Pecco Bagnaia nei confronti di Marc Marquez è aumentato ulteriormente. Il pilota torinese si trova ora a 126 punti dal compagno di squadra e leader della classifica piloti, lanciatissimo verso la conquista del suo nono titolo iridato: un traguardo che gli consentirebbe di eguagliare il numero di Mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi.

Con 12 weekend ancora in programma (24 gare in tutto tra Sprint Race e GP) il margine per recuperare terreno ci sarebbe ancora ma l’impressione è che anche nella seconda parte di stagione il copione sarà più o meno quello visto finora. D’altronde Marquez ha vinto 6 GP su 10 e ha mancato il successo solo in una Sprint, quella di Silverstone, dove è giunto secondo dietro suo fratello Alex.

Bagnaia ci proverà comunque, anche se al momento il dominio del 32enne di Cervera appare davvero incontrastabile. Il due volte iridato ha più volte sottolineato che quest’anno fa davvero molta fatica a trovare il feeling giusto con la Desmosedici. In particolare Pecco sembra avere problemi con l’anteriore: una situazione che lo condiziona sia in frenata che nell’ingresso in curva.

Bagnaia, la sentenza è chiara: “Non ne ha bisogno”

Ma non è tutto: la sensazione di molti appassionati di MotoGP è che il campione italiano stia pagando parecchio anche il fatto di avere in squadra un fenomeno come Marc Marquez. Uno scenario che ricorda un po’ quello del 2007, quando Capirossi soffrì non poco la presenza di Stoner in Ducati dopo aver lottato per il titolo l’anno precedente.

In un’intervista rilasciata a Motosprint.it l’ex pilota italiano ha detto la sua, sottolineando ciò che a suo dire è meglio per Bagnaia: “Secondo me Pecco non ha bisogno di consigli da parte di nessuno, è un pilota molto intelligente, che ha dimostrato il suo valore”, le parole di Capirossi, convinto che all’ex campione del mondo serva soltanto ritrovare il giusto feeling con la sua moto.

“Direi anche il feeling con sé stesso, e dare gas – ha aggiunto Capirex – Non sono io a dovergli dire cosa fare, lui ritornerà senza problemi”. Le parole di Capirossi hanno rincuorato molto i tanti fan di Pecco Bagnaia: l’auspicio è che il pilota torinese possa davvero ritrovarsi in pista e provare a rendere la vita più difficile a Marquez.