Calabria, saluto criptico a Theo: “Nessuno può cancellare ciò che hai fatto. Ne abbiamo passate…”

Dopo il saluto a dir poco polemico di Theo Hernandez al Milan, arriva anche un saluto da parte di un ex compagno al francese che lascia qualche frecciata per strada.

Davide Calabria, oggi al Bologna, ha scritto: “Ciao fratello mio, sono così felice d’aver condiviso tanti anni in squadra con te… Ne hai e ne abbiamo passate tante insieme, speravo questo momento non arrivasse mai. Rimani sempre il più forte e ti meriti solo le migliori cose. Nessuno potrà mai cancellare ciò che hai fatto e ciò che sei stato per questa squadra. Son sicuro che mancherai a tutti quanti. Ti voglio bene”.

Arriva anche il saluto dell’ex capitano rossonero e dirigente Paolo Maldini: “Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene”.