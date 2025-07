“Discussioni inutili”: Alcaraz e Sinner nella bufera

Uno scenario del genere non se l’aspettavano né i fan di Carlos Alcaraz né quelli di Jannik Sinner: parole molto forti.

Ormai l’argomento relativo al dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è uno di quelli più dibattuti tra gli appassionati di tennis. Il numero 1 al mondo è il 23enne di San Candido, che nel corso della stagione sembra riuscire a dimostrare di avere meno alti e bassi rispetto al rivale spagnolo. Tuttavia Alcaraz ha battuto molto spesso Sinner nei confronti diretti e può vantare cinque tornei del Grande Slam vinti contro i tre dell’italiano: tutto questo tenendo presente che il vincitore dell’ultimo Roland Garros ha due anni in meno rispetto a Jannik.

Ci sono poi altri motivi che portano i fan dei due giocatori a scontrarsi, specialmente sui social. Alcaraz sembra infatti un personaggio più ‘popolare’, mentre Sinner dà spesso l’impressione di essere sempre concentrato sul campo tenendo al di fuori tutto il resto. In più c’è l’aspetto relativo al gioco: non sono pochi gli amanti del tennis che ritengono il gioco del murciano più apprezzabile rispetto a quello dell’altoatesino.

Proprio su questo tema ha voluto dire la sua Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport. Nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, Puppo si è soffermato sul concetto di spettacolo in riferimento ai match di Sinner e Alcaraz.

Bufera Sinner-Alcaraz: è stato molto chiaro, parole forti

Secondo la voce di Eurosport è un argomento che andrebbe affrontato in un altro modo rispetto a ciò che viene detto su entrambi. “È un tema che andrebbe approfondito in maniera un po’ diversa anche dai media, per evitare inutili discussioni”, le parole di Dario Puppo, che fa capire quindi di non amare troppo il confronto che viene fatto sui diversi stili di gioco dei due campioni.

Il giornalista di Eurosport ha poi espresso la sua opinione (anche un po’ scherzosa) su Carlos Alcaraz e sulla facilità con cui sta sconfiggendo un avversario dietro l’altro. “A me fa impressione Alcaraz, sembra non sudare più – ha detto Puppo a Tennismania – Ho letto che si parla di fortuna nel tabellone, ma questo discorso non ci sta. Io sono convinto, lo dico ironicamente, che sia stato morso da un ragno e avverta il pericolo prima degli altri”.

Lo spagnolo, a detta di Puppo, riesce sempre ad avere una capacità di lettura tale “da prevenire quello che fa l’avversario“. Non a caso per i bookmakers è proprio Alcaraz il principale favorito per la vittoria a Wimbledon 2025.