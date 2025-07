ESCLUSIVA SI Cremonese, Lochoshvili vicino all’addio: lo aspetta il Nürnberg

Il Nürnberg – club tedesco della Bundesliga 2 – è prossimo all’acquisizione di Luka Lochoshvili dalla Cremonese. L’operazione, secondo quanto riporta Gianluigi Longari, è in via di definizione per una cifra di 1 milione di euro .

Il difensore georgiano è arrivato in Italia nel 2022 dal Wolfesberger raccogliendo 61 presenze in grigiorosso con un gol e 2 assist. Lo scorso inverno è andato a giocare in prestito alla Salernitana, giocando 20 partite.