ESCLUSIVA SI Milan, i 3 nomi per l’attacco: Boniface prima scelta di Tare, proposto un nuovo nome

Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, per l’attacco del Milan la prima scelta di Tare è al momento Victor Boniface, che però è un’operazione costosa. I rossoneri studiano la possibilità di arrivare a Nicolas Jackson del Chelsea. Proposto (anche al Napoli) come piano B il profilo di Tolu Arokodare.

Boniface è in uscita e in cerca di riscatto dopo una stagione nella quale al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è stato frenato da un infortunio: 27 presenze totali per lui, con 11 gol complessivi (8 in Bundesliga, 1 in DFB-Pokal, 1 in Champions League, 1 in Supercoppa tedesca).

E’ andata meglio a Nicolas Jackson: 37 apparizioni, 13 gol (10 in Premier League, 3 nella Conference League vinta dalla squadra di Enzo Maresca.

Stagione da assoluto protagonista per Tolu Arokodare, anche se nek campionato belga con il Genk: 45 presenze, 23 gol e 7 assist.