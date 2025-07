ESCLUSIVA SI Pedullà su Buchanan: “Può lasciare l’Inter i prossimi giorni: summit con il Sassuolo”

Il futuro di Tajon Buchanan può essere ancora in Italia, anche se non all’Inter. Lo scorso gennaio l’esterno d’attacco canadese ha lasciato i nerazzurri in prestito dopo un lungo infortunio per rimettersi in sesto e in gioco al Villarreal. Il club iberico aveva la possibilità di riscattarlo, ma non lo ha fatto, con il giocatore che è poi tornato alla base.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo conto: “Tajon Buchanan può lasciare l’Inter nei prossimi giorni. C’è stato un summit con il Sassuolo fortemente interessato al terzino classe 1999 ed è stata raggiunta una base di intesa per circa 8 milioni, l’Inter avrebbe comunque il controllo del cartellino e una percentuale da eventuale futura rivendita. La necessità di Buchanan è quella di andare a giocare, le condizioni sono giuste, bisogna solo perfezionare ogni dettaglio ma l’operazione è impostata”.