Il pres. del Galatasaray frena: “Osimhen? No a mosse finanziarie che mettano in difficoltà il club”

Sembra complicarsi la fumata bianca tanto attesa fra il Napoli ed il Galatasaray per l’arrivo di Victor Osimhen. Il club turco sta trattando con gli azzurri in questi giorni per discutere la forma del pagamento dei 75 milioni di euro previsti dalla clausola del cartellino del giocatore, ma sembrano arrivare complicazioni.

Il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek infatti ha espresso riserve riguardo a tale cifra, citando la politica di prudenza finanziaria del club, come riportato dal sito turco Radyospor.

Ecco le sue parole: “Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen”.