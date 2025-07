Marc Marquez sbanca, MotoGP stracciata: fan a bocca aperta

Marc Marquez sta letteralmente dominando nel corso della stagione 2025 di MotoGP, e i risultati si vedono anche fuori dalla pista.

Marc Marquez sta letteralmente dominando il mondiale di MotoGP di questa stagione. Il pilota spagnolo, in forze alla Ducati, ha già conquistato sei vittorie nelle gare domenicali e nove Sprint Race.

Senza dimenticare, poi, le pole position. Il pilota spagnolo insegue con ritrovata fame il nono titolo mondiale della sua straordinaria carriera motociclistica. Lui che di titoli ne ha già conquistati otto, andrebbe ad acciuffare Valentino Rossi in questa speciale classifica dei più grandi campioni della storia della classe regina del motociclismo.

Tuttavia, il successo del numero 93 ex Honda non è soltanto in pista che si verifica, ma anche fuori. A testimonianza di ciò, ci viene particolarmente in mente quello che scaturisce dagli eccellenti risultati del 2025 di Marc Marquez: come stanno le cose in questo senso.

Marc Marquez, vince e incassa: i dettagli

Marc Marquez allo stato attuale ha già messo a segno sei pole position, sei vittorie nelle gare lunghe e nove nelle Sprint Race. Successi importanti, straordinari, e di conseguenza anche i guadagni non potrebbero essere da meno. I premi in denaro, infatti, sono a dir poco rilevanti. Il numero 93 incassa da Ducati 200.000 euro per ogni vittoria conquistata. Le Sprint Race, invece, 40.000 €. Allo stato attuale, per quanto fatto alla domenica Marquez ha già raggiunto la strepitosa quota di un milione e 200.000 euro. 360.000 € quelli raccolti dopo i successi Sprint.

Il guadagno relativo esclusivamente ai premi Ducati, quindi, supera largamente il milione e mezzo di guadagni. Questi incassi ci dicono moltissimo anche dal punto di vista economico sullo strepitoso impatto che il fuoriclasse ex Honda ha avuto sulla classe regina del motomondiale nel 2025. Con i suoi numeri, in effetti il campione spagnolo non sta soltanto dominando, ma anche capitalizzando al massimo il proprio rendimento dal punto di vista sportivo, dimostrando che Ducati aveva non poco ragione a puntare su di lui per l’anno attualmente corrente.

Nonostante gli infortuni e le tante difficoltà, Marc Marquez si dimostra essere ancora una figura centrale del motomondiale. I momenti difficili ci sono stati, quando sembrava che la carriera del campione spagnolo dovesse essere sempre più in lenta e inesorabile caduta libera. Adesso, invece, punta da dominatore assoluto al nono mondiale della sua fantastica carriera. Manca ancora un’eternità alla conclusione del campionato, tuttavia Marc Marquez ha già dimostrato concretezza e sangue freddo. La classifica e i premi Ducati, già soltanto adesso, gli sorridono eccome.