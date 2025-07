Paredes accoglie il Boca: “Romanisti, so che mi capirete”. Anche Shomurodov saluta

Il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, sta per accasarsi ufficialmente al Boca Juniors. Dopo il viaggio verso l’Argentina per firmare con il suo club del cuore, dal proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto mandare un saluto al popolo giallorosso, fra l’altro in concomitanza con l’ufficialità di un’altra partenza per il club capitolino, quella di Eldon Shomurodov con destinazione Istanbul Basaksehir.

Questo ciò che ha scritto Paredes: “Non so da dove iniziare. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso. Spero essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi ma soprattutto una grande persona.

Due dei miei figli sono romani ma tutti e tre romanisti.

É il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore. E so che il grande romano romanista mi capirà. Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi . Vi amo”.

Anche Shomurodov saluta con Paredes: “Nuovo capitolo”

Arriva poi anche il saluto di Eldor Shomurodov, accasatosi all’Istanbul Basaksehir: “Grazie Roma. È arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare la maglia della Roma è stato un onore — un viaggio fatto di gol, battaglie e momenti speciali con compagni di squadra, staff e tifosi incredibili. Sono grato per ogni minuto in campo, per ogni gol festeggiato e per ogni lezione imparata con grandi allenatori. Roma avrà sempre un posto nel mio cuore — grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto in ogni momento. Inizia un nuovo capitolo, ma questi ricordi resteranno con me per sempre.

Con affetto e rispetto, Eldor Shomurodov”.