ESCLUSIVA SI L’ex Chievo Kevin Yamga torna in Italia: firma con la Sambenedettese

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, Kevin Yamga, ala francese classe ’96, sta firmando con la Sambenedettese per giocare il prossimo anno in Serie C.

Nell’ultima stagione ha giocato al FC Nassaji Mazandaran, club iraniano che gioca in Azadegan League. Nell’ultima annata 26 presenze, 6 gol e un assist per lui. In totale ha collezionato 29 reti e 7 assist nelle ultime 4 annate in Iran.

Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Cresciuto al Chievo, ha militato nella Robur Siena, nell’Arezzo, nel Carbi, nel Pescara, prima di andare in prestito all’estero allo Chateauroux in Francia. Nel 2019 si è trasferito in Portogallo al Desportivo Aves, poi l’anno successivo al Vejle in Danimarca e infine all’Esteghlal, prima del Nassaji.