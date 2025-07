ESCLUSIVA SI Pedullà: “Osimhen, il Galatasaray non torna in Turchia: altro summit con il Napoli”

Come vi abbiamo raccontato ieri, la trattativa fra il Napoli ed il Galatasaray va avanti ad oltranza, con i due club che sono alla ricerca di un accordo che ancora manca, soprattutto sul tema delle garanzie richieste dal club azzurro. Colloqui no-stop andati avanti fino alla tardissima serata di ieri non sono bastati a raggiungere una quadra, anche se l’interesse comune di tutte e tre le parti coinvolte sembra essere lo stesso.

Ecco quanto riporta oggi Alfredo Pedullà sul tema: “Osimhen, la delegazione del Galatasaray non sale sull’aereo prenotato per stamattina. Nuovo summit in vista a Milano con il Napoli per trovare tutti gli accordi”.