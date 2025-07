Milan, Furlani: “Buone sensazioni con Allegri”. Tare: “Così lo abbiamo convinto”

All’evento commerciale organizzato per celebrare la partnership fra il Milan e BMW, hanno parlato Giorgio Furlani e Igli Tare per la dirigenza rossonera.

Così l’amministratore delegato Giorgio Furlani: Non l’ho nascosto ed è inutile nasconderlo: la stagione passata non è andata come volevamo. Ripartiamo da questa stagione con l’obiettivo che abbiamo tutti gli anni, cioè essere competitivi per vincere le competizioni in cui ci troviamo. Abbiamo fatto con Tare e Allegri degli innesti molto importanti per la nostra struttura, con cui stiamo lavorando in maniera cooperativa e per fare in modo che questa sia una stagione di successo. Le prime sensazioni sono buone ma finchè non si inizia a giocare e non si vincono le partite, poco conta”.

Su Tare e Allegri: “Sicuramente sono dei professionisti con vasta esperienza, riconosciuti per essere al top nelle loro professioni: lo dice la loro storia e la loro carriera che parla di trofei che, lo ripeto, sono la nostra ambizione. Stiamo lavorando bene assieme: bisogna poi che quando c’è il fischio finale il 23 agosto, per la prima di campionato, sia andata in un certo modo”

Così invece il direttore sportivo Igli Tare: “Sono molto sorpreso dall’organizzazione della società: da subito ho sentito la disponibilità da tutti quanti per mettere me e Max nelle condizioni migliori possibile per far sì che questo progetto cominci come si deve. Abbiamo ancora tanta strada da fare, siamo nei primi passi: dobbiamo essere fiduciosi e bravi a portare quell’esperienza, quella mentalità, quel qualcosa in più che serve per rappresentare una società gloriosa come il Milan”

Su Massimiliano Allegri: “Abbiamo deciso insieme alla società di fare questo cambiamento. Serviva da subito una risposta importante con un allenatore esperto e con mentalità vincente come Max. E non ci sono stati dubbi: dopo una telefonata fatta tra me e lui, con Giorgio siamo andati a Lugano per incontrare Allegri. È stato un incontro piacevole perché in quelle 2-3 ore abbiamo capito che c’è stata la sinergia ma soprattutto la voglia di continuare questo percorso. Siamo tutti e tre qua e cerchiamo di fare il meglio possibile”