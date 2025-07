Sinner, sconcerto a Wimbledon: “Mai visto niente di simile”

Sinner, a Wimbledon rimangono tutti a bocca aperta: ecco cosa è successo nell’iconico torneo britannico nelle ultime ore.

Jannik Sinner è un vero e proprio fuoriclasse. A riconoscerlo no nsiamo noi né gli addetti ai lavori più qualificati del settore del tennis, ma gli stessi giocatori con cui l’altoatesino si mostra all’opera.

Non a caso, l’italiano è il numero uno al mondo della classifica ATP, e anche se sarà difficile mantenere la leadership contro un Carlos Alcaraz assolutamente in stato di grazia, possiamo dire che comunque Sinner sta dando tutto già a Wimbledon per dimostrare al mondo intero di cosa è capace di fare con una racchetta da tennis in mano.

Questo nonostante un lieve infortunio al gomito e malgrado i tre mesi di stop dovuti al caso Clostebol. Peraltro, come dicevamo, sono gli stessi avversari di Sinner a riconoscere lo straordinario, strepitoso e difficilmente paragonabile livello del campione italiano di tennis.

Sinner, a Wimbledon sorprende tutti: ecco perché

Jannik Sinner ha battuto anche un Ben Shelton in assoluta forma, e lo ha fatto in soli tre set a Wimbledon, malgrado le difficoltà riscontrate a causa delle condizioni del suo gomito. Lo stesso giocatore statunitense ha confermato di essere rimasto a bocca aperta dopo il match giocato contro l’avversario italiano.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Shelton ha detto: “Non ho mai visto niente del genere. Difficilmente vedi qualcosa del genere quando sei in tabellone. Quando giochi contro di lui è quasi come se le cose fossero a velocità doppia. E’ frustrante. Sinner è un muro che spara, mai vista una cosa del genere”. Shelton ha anche spiegato cos’ha notato maggiormente riguardo al giocatore che l’ha completamente messo alle spalle al muro, e secondo lui la sua velocità di palla è davvero elevata.

Ha ribadito di non aver mai visto niente di questo tipo, precisando che di solito se la cava bene e si adatta più che egregiamente a una certa velocità di gioco, ma è molto difficile quando un giocatore colpisce la palla così forte e così bene, ma soprattutto con costanza da entrambe le parti del campo e riesce a servire come è in grado di farlo Sinner. Insomma, l’altoatesino ha dato prova per l’ennesima volta di essere un giocatore veramente speciale, e lo ha fatto nei confronti di uno dei migliori del torneo in senso assoluto. Non sappiamo se vincerà Wimbledon, ma sicuramente batterlo sarà una missione tutt’altro che banale.