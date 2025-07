Tragico ritrovamento, addio al campione: è morto

Il mondo dello sport deve dire addio al grande campione: lo hanno ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo.

La notizia circolata nelle scorse ore ha sconvolto tutti gli appassionati sportivi. Una fine tragica, ingiusta, che ha davvero gettato nello sconforto coloro che per anni lo avevano seguito sui ring di tutto il mondo. Il lutto che ha colpito il mondo della boxe è davvero molto doloroso e lo si vede anche dai tantissimi messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

Pedro Antonio Rodriguez, meglio conosciuto come Tony Rodriguez, è stato ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo domenica mattina. Solo qualche ora prima il pugile messicano era stato sconfitto da Philip Vella in un incontro che si è tenuto all’American Royal Palace di Phoenix, in Arizona (USA).

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, dopo l’incontro Tony Rodriguez è rientrato nella sua camera d’albergo. La sua intenzione era quella di uscire a cena con alcuni pugili che avevano preso parte all’evento ma il messicano non si è mai presentato all’appuntamento.

Addio al campione: boxe in lutto, che dolore

Il mattino successivo Tony Rodriguez non si era presentato alla navetta per l’aeroporto e non aveva nemmeno risposto alle chiamate. Quando il personale dell’hotel ha aperto la porta della sua stanza ha trovato il corpo del pugile 37enne senza vita. Le autorità locali hanno subito avviato un’indagine per determinare le cause che hanno portato alla morte del messicano: al momento il medico legale non ha ancora emesso alcun rapporto ufficiale.

“Mi ha chiamato quando il suo incontro era finito – le parole di sua moglie, Karla Valenzuela, riportate anche da Fanpage – Anche quando lo spettacolo era finito ed è tornato in hotel, ha parlato con me, ha fatto una videochiamata. Mi ha detto che sarebbe uscito per comprare la cena e che sarebbe tornato perché alle 3:30 del mattino sarebbero andati a prenderli per portarli all’aeroporto, è stata l’unica cosa di cui abbiamo parlato. Non so cosa sia successo dopo“.

Il suo ultimo avversario, Philip Vella, è stato tra i primi a lasciare un messaggio per la morte di Tony Rodriguez: “Sono grato di aver condiviso il ring con Pedro per sei round. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia. Riposa in pace, campione“.