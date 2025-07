LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: lunedì le visite mediche di Lang con il Napoli

Tutte le trattative di giornata in questo sabato 12 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

09:00 Napoli, previste per la giornata di lunedì le visite mediche di Noah Lang.

08:30 Mircea Lucescu, ct della Romania, ha parlato così del futuro di Dennis Man, con uno sguardo al passato: “Il Parma a gennaio non ha lasciato andare Man, se l’avesse fatto, forse sarebbe stato diverso per lui in questi ultimi mesi. Lo ha dimostrato quando ha voluto che può fare bene in Serie A”, ha dichiarato durante la trasmissione televisiva ‘Fotbal Club’.

08:00 Club Brugge, continua il pressing per Aleksandar Stankovic dell’Inter.