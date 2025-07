Lo sport non smette di piangere, incidente mortale per il talento

Sport nuovamente in lutto per una scomparsa che purtroppo sarà molto difficile da superare: cosa è successo.

Gli sport sono discipline fantastiche, che fanno bene alla mente, al fisico e al cuore. Possiamo stringere rapporti attraverso l’attività fisica, superare i nostri limiti e ricordare momenti, eventi che magari non torneranno più, e proprio per questo da considerare così tanto speciali. Lo sport, però, sa fare anche male.

Trafiggere al petto quando meno ce lo aspettiamo, colpire come un pugno allo stomaco quando abbassiamo le nostre difese. E così, purtroppo, è andata anche questa volta.

Facciamo riferimento in particolare modo a un lutto terribile, terrificante, difficile anche solamente da accettare. L’avvenimento ha colpito duramente la vita del giocatore di cui vi stiamo parlando e di chi gli è sempre stato vicino: ecco cosa è successo all’amaro protagonista di questa storia.

Sport in lutto, è terribile: cosa è successo

Davide Di Giovanni non c’è più. Il 41enne ha perso la vita recentemente in ospedale a Pescara dopo una lunga malattia. Figura di spicco nel contesto sportivo e musicale di Ortona, è stato uno storico componente della Tombesi Ortona Calcio a 5, collaborando per le bellezza di 14 anni come responsabile del settore giovanele, contribuendo alla crescita sportiva e umana di tantissimi adolescenti.

Attraverso un comunicato ufficiale da parte dell’associazione sportiva, che lo ha ricordato come una colonna e un punto di riferimento “che fino all’ultimo, lo scorso mese di maggio, ha guidato i suoi ragazzi al Torneo delle regioni in Emilia-Romagna”. La stessa società lo ha definito come il più triste giorno della sua storia. Non è mancato il cordoglio neanche da parte della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, che lo ha espresso attraverso il Presidente Concezio Memmo e il responsabile Calcio a 5 Salvatore Vittorio. Hanno ricordato Di Giovanni come un giovane tecnico conosciutissimo in regione, nonché figura di riferimento per il movimento giovanile.

Appassionato musicista, ha suonato la chitarra in una cover band dei Red Hot Chili Peppers, The Travel Mates, formata con i suoi amici di sempre. Una personalità carismatica e appassionata, che ha dedicato la sua intera vita a ciò che amava fare di più, quindi principalmente alle sue due passioni che erano il calcio e la musica. Lascia un vuoto incolmabile nella scia che porta al suo addio, tuttavia la sua scomparsa – per quanto dolorosa – non può cancellare tutto quello che ha fatto per Ortona a livello sportivo e sociale.