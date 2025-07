L’oro Sinner, Italia incredula: non era mai successo prima

Jannik Sinner è una miniera d’oro per l’Italia: prima d’ora non si erano mai visti questi numeri, è davvero incredibile.

Numero 1 al mondo, tre tornei del Grande Slam vinti, il trionfo alle ATP Finals, quattro tornei Masters 1000 e le due Coppe Davis vinte con l’Italia nel 2023 e nel 2024, più tanti altri successi. All’età di 23 anni Jannik Sinner è già uno dei più grandi tennisti italiani di sempre e non è certo un caso se nel Paese si registra un vero e proprio boom di appassionati di tennis.

Basta dare uno sguardo all’ultimo report della Federazione Italiana Tennis e Padel per rendersi conto di come in Italia oggi ci siano quasi 17 milioni di fan di questo sport: un numero cresciuto dell’86% dal 2016 al 2024. Tuttavia se oggi il tennis è il secondo sport nazionale dopo il calcio (scavalcata la Formula 1) il merito è di tutto il sistema.

Oltre ai risultati straordinari di Jannik Sinner, infatti, bisogna tenere conto anche della crescita esponenziale di Lorenzo Musetti (semifinale a Wimbledon 2024, medaglia di bronzo a Parigi 2024 e semifinale al Roland Garros 2025) e Flavio Cobolli (due titoli ATP e quarti di finale a Wimbledon 2025). In più ci sono le imprese nel doppio femminile di Jasmine Paolini e Sara Errani, tra cui la medaglia d’oro alle Olimpiadi parigine e il trionfo nell’ultimo Roland Garros.

Sinner boom, il dato parla chiaro: numeri mai visti prima

Infine le vittorie di squadra: due Davis consecutive nel maschile e la Billie Jean King Cup conquistata dalle azzurre nel 2024. Traguardi impensabili fino a qualche anno fa: dietro c’è un grande lavoro che ha portato i tesserati FITP (oggi 1.151.769 in tutto) a crescere del 266% rispetto al 2020.

Oggi i praticanti complessivi di tennis e padel sono sei milioni e mezzo: negli ultimi cinque anni la Federazione Italiana Tennis e Padel è stata la federazione sportiva che ha fatto registrare l’incremento più corposo in Italia, con un aumento di tesserati che ha raggiunto il +136%. Dando uno sguardo alle varie fasce d’età emerge che il 16% dei giocatori di tennis ha meno di 18 anni, mentre il 19% rientra nella fascia 18-34. Stessa percentuale anche per la fascia d’età 35-44 anni, mentre per la fascia 45-54 anni si sale al 24%.

Infine il dato relativo agli over 55: siamo al 22%, ovvero più di una persona su cinque tra quelle che giocano a tennis. Una dimostrazione chiara e lampante di come questo sport riesca a coinvolgere davvero persone di tutte le età.