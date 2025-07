Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray, forse stavolta ci siamo per davvero. Arrivano importanti aggiornamenti sulla telenovela dell’estate

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Il Galatasaray ha lavorato forte e con grande impegno per tutto il weekend, a banche chiuse, per presentarsi nelle prossime ore con un’offerta migliorata e garantita al 100 per cento. Osimhen ha fretta e voglia di volare in Turchia. No all’ennesimo tentativo Al-Hilal”.