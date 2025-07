ESCLUSIVA SI Richard Rios, offerta della Roma rifiutata dal Palmeiras: la situazione

Gianluigi Longari parla di Richard Rios, centrocampista del Palmeiras puntato dalla Roma con decisione in questa prima fase del calciomercato estivo.

Nonostante sia stato accostato anche ad altre squadre, come l’Inter, al momento in Italia i giallorossi sono il club che sta muovendo passi concreti. Questo quanto riporta Gianluigi Longari: “Il colombiano continua ad essere una priorità per la Roma. I giallorossi hanno presentato una proposta da di bonus che è stata rifiutata dal Palmeiras. I brasiliani hanno rifiutato nelle ultime ore anche una proposta del Wolverhampton da 25 milioni. La proposta più alta (per ora rifiutata) è quella del Nottingham Forest da 26 milioni”.