Impresa Maresca, 3-0 al PSG: Chelsea sul tetto del mondo. Maxi rissa nel finale

Impresa del Chelsea, che conquista la prima edizione del Mondiale per Club con una netta vittoria per 3-0 sul Paris Saint-Germain. La squadra di Enzo Maresca – alla sua prima stagione sulla panchina dei Blues – domina la finale con una prestazione impeccabile e completa un’annata da incorniciare dopo la qualificazione in Champions e il trionfo in Conference League.

Decisivo Cole Palmer, autore di una doppietta e di un assist per Joao Pedro, che ha chiuso il primo tempo sul 3-0 con un elegante cucchiaio. Il PSG, imbattuto fino a questa sera, si è sciolto sotto la pressione del Chelsea, incapace di reagire anche nella ripresa, nonostante le parate decisive di Sanchez abbiano tenuto il risultato invariato.

I francesi terminano in inferiorità numerica per l’espulsione di Joao Neves. Il Chelsea, invece, scrive la storia: primo titolo mondiale per il club londinese. Tensione alta nel finale con maxi rissa in campo.

Tra i più accesi ci sono stati Luis Enrique e Donnarumma. Lo spagnolo ha spinto a terra l’attaccante Joao Pedro, mentre il portiere si è calmato solo dopo aver parlato con il connazionale e allenatore dei Blues Enzo Maresca.