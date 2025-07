Leclerc sbotta, inquietudine Ferrari: se la prende con Hamilton

La stagione di F1 del 2025 è stata davvero complicata fino ad ora, e vale lo stesso per i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La Ferrari non sta vivendo per niente una stagione semplice dal punto di vista dei risultati ottenuti e ottenibili. A parte qualche podio, infatti, finora il cavallino rampante ha sempre bazzicato fra il quarto e il secondo posto nel mondiale costruttori.

Se l’obiettivo era quello di insidiare la McLaren in questa stagione, campione del mondo costruttori in carica, possiamo dire che fino a questo momento la rossa ha a malapena accarezzato l’idea di poter condividere il podio ogni domenica con l’inarrestabile duo Lando Norris-Oscar Piastri.

Proprio per questa ragione, al momento non si può proprio parlare di altro se non di una possibile seconda posizione finale nel campionato costruttori. Il che, chiaramente, fa soffrire non poco gli appassionati sostenitori della rossa.

F1, Ferrari in difficoltà: Leclerc senza giri di parole

Charles Leclerc è un leader in Ferrari, e da leader parla. Nonostante le difficoltà, i dubbi e le voci di mercato, il pilota monegasco ha voluto mettere a tacere tutti quanti già in Austria, dove nel week end di gara passato ha precisato di non essere affatto preoccupato delle indiscrezioni riguardanti la Ferrari e di ciò che le gira intorno, perché la rossa è sempre argomento di discussione al di fuori del team. Inoltre, ha ammesso di essere sicuro che all’interno del team vi siano tutti gli strumenti per adattare l’auto al suo stile di guida e a quello di Lewis Hamilton.

Per Leclerc, il problema non riguarda molto per chi è costruita la vettura, specialmente in virtù del fatto che la F1 potrebbe presto svelare il regolamento tecnico completamente rivisto o quasi fra un anno. Secondo lui, in tal senso, non ci sono particolari problemi: “Voglio solo la macchina più veloce possibile nel 2025. Proprio come Hamilton, in ogni caso sia io che Lewis il prossimo anno regoleremo l’auto in base alle nostre esigenze e a prescindere da dove saremo entrambi a livello di competitività con la nuova monoposto”.

A quanto pare, quindi, Leclerc ha chiarito di non essere veramente preoccupato. Questo perché nella F1 attuale ingegneri e tecnologia stanno al top, quindi è necessario ‘solo’ avere la macchina più veloce possibile. C’è una grande differenza, stando alle sue parole, rispetto a una decina di anni fa, quando dal punto di vista del bilanciamento si poteva anche rimanere bloccati in curva e non c’erano neanche gli strumenti per rendere l’auto più competitiva.