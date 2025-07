Paura in MotoGp, frattura alla mano: dolore insopportabile

In MotoGP, purtroppo, spesso e volentieri si hanno brutte notizie legate alle condizioni fisiche dei piloti: è successo anche stavolta.

La MotoGP, tendenzialmente, è uno sport tanto spettacolare quanto pericoloso, quindi proprio per questa ragione può accadere sempre di tutto e di più.

Ragion per cui, la raccomandazione è quella di fare la massima attenzione anche al minimo dettaglio. La più piccola distrazione può infatti risultare decisiva per i piloti che concorrono nel motomondiale. Proprio per questo, purtroppo, spesso siamo chiamati a dover raccontare di qualche pilota che si è fatto male in maniera incisiva.

Anche stavolta però è capitato proprio questo, quindi abbiamo deciso di parlarvene. Ecco chi e come si è fatto male, con una frattura alla mano che potrebbe essere decisiva per il prosieguo della sua carriera. Il dolore è stato difficile da sopportare per lui nelle ultime ore, quindi non si tratta di un incidente da poco.

MotoGP, brutte notizie per un pilota: cos’è successo

Aleix Espargaro, che oltre al suo ruolo in Honda si è dato da fare anche in qualità di ciclista professionista ultimamente, purtroppo non se l’è vista per niente bella ultimamente. L’attuale collaudatore della Honda e wild card tra Silverstone e Olanda, è stato impegnato recentemente nel Giro d’Austria con il team Lidl-Trek, dopo due prove concluse fra l’85° e il 70° posto. Nel corso della terza tappa è caduto, dovendo di fatto arrendersi al ritiro dall’evento.

Non si tratta di un infortunio grave, ma comunque di un evento che sicuramente incide sulla sua professione di ciclista e di collaudatore, come fra le altre cose ha fatto intendere anche il team che ha pubblicato un post social sulle sue condizioni. Quest’ultimo ha spiegato che dopo una piccola caduta è stato costretto a ritirarsi durante la terza tappa del Giro d’Austria, con una sospetta frattura alla mano.

Frattura che è stata evidentemente confermata dal pilota ex Aprilia, che nei minuti seguenti alla pubblicazione precedente ha messo online un breve filmato in cui ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Sono molto, molto dispiaciuto di essere costretto ad abbandonare. ovviamente ho qualcosa di rotto, il dito è due volte più grande. Ho provato a iniziare questa mattina, ma non sono riuscito a frenare. Ho molto dolore e sono stato costretto a fermarmi. Spero di tornare presto e auguro il meglio alla squadra”. Brutte notizie quindi per Aleix Espargaro, costretto a fermarsi quasi immediatamente in questa sua nuova avventura sportiva.