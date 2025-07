Rivincita d’oro di Sinner, Alcaraz: “Perdere così è difficile. Bella rivalità, io e Jannik iniziamo ad essere amici”

Carlos Alcaraz ha vissuto la sua prima sconfitta in una finale Slam, uscendo battuto in quattro set da Jannik Sinner. Subito dopo la partita, durante l’intervista sul Centre Court di Wimbledon, il tennista spagnolo ha aperto il suo intervento rendendo omaggio al rivale e amico italiano: “Perdere è difficile, è triste. Prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik, anche se gliele faccio già tutte le settimane. Te lo sei meritato, hai giocato un grande tennis per due settimane: congratulazioni a te e al tuo team. Sono contento per te, continua così: continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo e una bella rivalità in campo”.

Quando gli è stato chiesto un commento sulla stagione, Alcaraz ha espresso soddisfazione per il percorso fatto finora, nonostante le difficoltà iniziali: “Sono felice di quanto sto facendo in questa stagione. All’inizio ho faticato, poi ho cominciato a ritrovare e riportare la gioia in campo. Ho la fortuna di avere il mio team e la mia famiglia qui, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Finora è stato un grande viaggio e voglio continuarlo, voglio continuare a portare gioia in campo. Certo che mi rivedrete qui, Wimbledon è uno dei tornei più belli, se non il più bello, del circuito. Mi sento a casa ogni volta che vengo, il campo è bellissimo e amo giocare davanti a questo pubblico, con questa atmosfera. Certo che torno.”

Ha poi concluso con un ringraziamento speciale che ha emozionato il pubblico: “Non voglio andarmene senza dire grazie al Re di Spagna, venuto qui a sostenermi: per me è un onore”.