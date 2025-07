Milan, è il Modric day: arrivo in città, visite, firma e incontro con Allegri

Luka Modric è pronto a sbarcare sul pianeta Milan. Quest’oggi l’ex numero 10 del Real Madrid atterrerà nel capoluogo meneghino e inizierà ufficialmente la sua avventura rossonera. Il croato è sbarcato in mattinata a Milano. La prossima tappa sarà quella della prima parte delle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma, poi arriverà la firma stessa del contratto che dovrebbe legarlo al club rossonero per un anno e opzione per un altro. Successivamente, prima di ripartire alla volta di Zagabria per proseguire il suo periodo di meritato riposo dopo la fine della lunga stagione con il Real Madrid, il giocatore si recherà a Milanello dove i compagni agli ordini di Max Allegri hanno già cominciato la preparazione in vista della prossima stagione.

Milan, Modric per sognare

Nonostante la delusione per il mancato acquisto di Archie Brown, i rossoneri possono sicuramente sorridere in questa giornata. Luka Modric sarà il secondo colpo ufficiale della campagna acquisti estiva del Milan in questo 2025. Il secondo a centrocampo, dove Tare aveva promesso gli interventi più ingenti e incisivi. Non fosse altro che Tijjani Reijnders ha lasciato i rossoneri, lasciando un grande vuoto nella mediana rossonera.

Vuoto che dovranno essere in grado di riempire coloro che resteranno, ma anche quelli che arrivano. Il Pallone d’Oro 2018 non è secondo a nessuno sotto l’aspetto del talento e sicuramente anche dell’esperienza. Discorso diverso se, invece, parliamo di continuità. Modric non è certamente un atleta giovane e prestante. Non potrà garantire la stessa continuità dei compagni, ma ha qualità da vendere. E soprattutto porta quell’entusiasmo che manca alla tifoseria rossonera da troppo tempo. Un colpo per sognare lo Scudetto. Anche perché è il trofeo più importante in cui potrà competere la squadra rossonera.