PSG, Luis Enrique a rischio squalifica? Gli scenari!

La sfida tra Paris Saint-Germain e Chelsea è degenerata nei momenti conclusivi della finale della Coppa del Mondo per Club. Protagonista in negativo l’allenatore del PSG Luis Enrique, coinvolto in una rissa che potrebbe costargli una lunga squalifica. Tutto è accaduto nei momenti dopo il fischio finale, mentre il Chelsea iniziava a festeggiare la conquista del titolo.

Una rissa è scoppiata tra Donnarumma e alcuni compagni, degenerando rapidamente. Durante il parapiglia Luis Enrique avrebbe cercato di liberarsi da una mischia e, nel farlo, avrebbe colpito con una manata al volto l’attaccante dei Blues João Pedro, che sarebbe caduto a terra. Il gesto non è passato inosservato, e secondo quanto riferito dall’ex arbitro internazionale Iturralde González, la FIFA potrebbe decidere di intervenire d’ufficio: “I cartellini si azzerano alla fine del torneo – ha spiegato a Carrusel Deportivo (programma storico della Cadena SER, una delle principali emittenti radiofoniche della Spagna) – ma resta la possibilità di una sanzione disciplinare. Non si può toccare il volto di un avversario, e Luis Enrique potrebbe essere sospeso anche a lungo. Potrebbe addirittura trascorrere un periodo senza poter allenare. ” Nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti importanti.

Impresa Maresca, 3-0 al PSG: Chelsea sul tetto del mondo. Maxi rissa nel finale

Impresa del Chelsea, che conquista la prima edizione del Mondiale per Club con una netta vittoria per 3-0 sul Paris Saint-Germain. La squadra di Enzo Maresca – alla sua prima stagione sulla panchina dei Blues – domina la finale con una prestazione impeccabile e completa un’annata da incorniciare dopo la qualificazione in Champions e il trionfo in Conference League.