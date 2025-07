Terremoto in F1, la McLaren ha un nuovo pilota: Piastri scaricato

Nel mondo dei motori capita spesso che suggestioni diventino realtà, ma ciò che sta succedendo alla McLaren ha davvero dell’incredibile.

La Formula 1 non smette mai di sorprendere. C’è il talento dei piloti, certo. C’è la ricerca ossessiva della perfezione tecnica, i duelli sul filo dei millesimi, la strategia ai box. Ma ogni tanto, nel bel mezzo di un campionato combattuto o in una pausa apparentemente tranquilla, arriva qualcosa che rompe gli schemi.

Qualcosa che nessuno si aspettava davvero. E in queste ore, sotto i riflettori è finita proprio la McLaren. O meglio, una delle sue monoposto, che ha ospitato al volante un nome assolutamente fuori dal comune.

McLaren: incredibile chi è alla guida della MCL60

Sì, perché se il paddock è abituato a vedere giovani promesse e veterani consolidati scambiarsi di posto per test o nuove sfide, stavolta il casco lo ha indossato un attore. E non uno qualsiasi. Parliamo di Brad Pitt, volto da Oscar e leggenda di Hollywood, che in questi giorni ha letteralmente rubato la scena ad Austin. La Formula 1 ha infatti rilasciato le immagini ufficiali onboard del suo giro sulla McLaren MCL60, il bolide che corre abitualmente nei weekend di gara. Un evento che ha immediatamente infiammato i social e il cuore degli appassionati.

Non si tratta solo di marketing o di una trovata promozionale. La presenza di Pitt in pista è legata al progetto del film sulla Formula 1 prodotto da Apple, un lavoro ambizioso che vuole portare sul grande schermo tutta l’adrenalina, la tensione e la bellezza del Circus. Ma il punto è che Brad Pitt non si è limitato a girare nei box o a posare davanti alle telecamere. È salito davvero su una monoposto, ha stretto il volante, ha affrontato le curve del Circuit of the Americas e ha assaporato — anche se per pochi minuti — quello che significa spingere al limite una macchina da Formula 1.

Le immagini parlano chiaro. Pitt appare cauto, come è giusto che sia, ma al tempo stesso concentrato e sorprendentemente sicuro di sé. Non c’è finzione, non c’è finzione nel modo in cui gestisce l’acceleratore, nella precisione con cui segue la traiettoria. Non sarà un pilota professionista, certo, però è evidente che ha preso questa esperienza con enorme rispetto e dedizione. Il risultato è un video che ha fatto impazzire i fan e che, senza ombra di dubbio, ha aggiunto un tocco magico alla narrazione di questo sport.

La McLaren, dal canto suo, ha colto l’occasione per dimostrare ancora una volta quanto la Formula 1 sia capace di fondere sport, spettacolo e tecnologia come nessun’altra disciplina. E se è vero che i sogni si costruiscono anche grazie a queste suggestioni, allora sì: per un attimo, Brad Pitt in pista non è sembrato solo un attore. È sembrato un pilota tra i piloti.