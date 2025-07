25 anni di sofferenze: la regione d’Italia più colpita dai fallimenti

La Toscana è una regione ricca di storia e cultura. Nel corso dei secoli, è stata un centro importante di civiltà, arte e politica. Durante il Medioevo era addirittura divisa in Comuni e Signorie, tra cui Firenze, Pisa, Siena e Lucca, che spesso si contendevano il potere e la ricchezza. Firenze divenne dunque il centro del Rinascimento grazie agli enormi contributi di Dante, Petrarca e Machiavelli.



Non è tutto oro quel che luccica

Ma la Toscana è anche la regione ricca di calcio e campanilismo. Nella prossima stagione Fiorentina e Pisa rappresenteranno la regione nella massima serie calcistica italiana, ma le difficoltà strutturali delle squadre toscane sono state lampanti nel corso degli ultimi 25 anni. I fallimenti nel calcio toscano, spesso causati da una cattiva gestione, oltre a una grave incapacità di mantenere gli impegni economici, sono stati significativi. Ritorniamo indietro con l’orologio, riportando alla mente dei lettori il fallimento della Fiorentina nella stagione 2001-2002, che ha segnato un momento tragico per il calcio toscano.

Le enormi difficoltà di piazze storiche

Il Siena, dopo l’esperienza in Serie A, è fallito per ben tre volte negli ultimi nove anni: l’ultima della quale nel 2023, prima di ripartire dall’Eccellenza e risalire il primo gradino in D. L’ultima, in ordine cronologico, è stata la Lucchese, costretta a ripartire dalla quinta serie calcistica italiana dopo una stagione complicatissima sul piano economico, che ha portato i giocatori rossoneri addiriturra a saldare in autonomia anche le trasferte, con l’aiuto di qualche commerciante locale.

Non è tutto oro quel che luccica, dicevamo. Grosse difficoltà sono state attraversate anche dal Pisa, che ha affrontato il fallimento nell’estate del 2009, prima di rinascere negli anni successivi. Nello stesso anno anche la Pistoiese fece una triste fine, mentre l’Arezzo ha subito un fallimento nel 2010.



Difficoltà che hanno visto cadere nel corso degli anni anche Montecatini, Poggibonsi, Fucecchio, Livorno e Aglianese. Un elenco da brividi che caratterizza una regione con tifosi appassionati e sempre pronti a sostenere i propri beniamini. Negli ultimi giorni il Prato sembra che stia trovando una soluzione alle evidenti difficoltà economiche della passata proprietà. Adesso pare che ci sia stato un passaggio di mano con l’iscrizione alla prossima Serie D. Ma ogni estate, in Toscana, il respiro è affannoso.

Cronistoria di fallimenti sorprendenti e annunciati

2001/2002: Fiorentina e Montecatini

2003: Poggibonsi

2004: Fucecchio

2006/2007: Aglianese

2007/2008: Lucchese, Massese e Castelnuovo.

2008/2009: Pisa, Pistoiese, Cuoiopelli e Rondinella.

2009/2010: Arezzo, Cecina e Colligiana.

2010/2011: Lucchese, Sangiovannese, Ponsacco.

2011/2012: Montevarchi e Rondinella.

2012/2013: Borgo a Buggiano.

2014: Siena e Viareggio.

2015: Grosseto.

2020: Siena.

2022: Livorno

2023: Siena

2025: Lucchese