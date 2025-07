Alcaraz dice basta: la frase gela i tifosi

I tifosi di Carlos Alcaraz sono rimasti senza parole: la frase pronunciata dal campione spagnolo è spiazzante.

Carlos Alcaraz non è riuscito a centrare il terzo trionfo consecutivo a Wimbledon. Il sogno del 22enne di Murcia si è infranto contro il muro Jannik Sinner, che dopo aver perso il primo set ha condotto in lungo e in largo il match e ha così conquistato il suo primo successo sull’erba londinese. Il numero 1 al mondo si è così preso la rivincita della bruciante sconfitta subita poco più di un mese fa al Roland Garros, quando dovette cedere ad Alcaraz nonostante i due set di vantaggio e poi i tre match point a favore nel quarto set.

Stavolta Sinner ha mantenuto i nervi saldi e non ha dato alcuna possibilità ad Alcaraz di rientrare nel match. A un certo punto, infatti, anche il campione spagnolo ha cominciato ad accorgersi che la partita gli stava sfuggendo di mano. Il vincitore delle due scorse edizioni di Wimbledon ha subito un break nel terzo set dopo aver nettamente subito il livello di gioco imposto da Jannik e lì si è capito che la gara stava prendendo una direzione ben precisa.

All’inizio del quarto set Alcaraz si è rivolto sconsolato alla sua panchina pronunciando una frase che già sapeva di resa. “E’ incredibile quanto tiri più forte di me da fondocampo“, ha detto lo spagnolo al suo box, mostrando chiaramente una difficoltà nell’affrontare il suo grande rivale sull’erba londinese.

Alcaraz, la frase ha gelato tutti: lo ha detto chiaramente

Carlos, in realtà, ha poi provato il tutto per tutto nella quarta frazione e ha anche avuto due palle break per provare a rimanere aggrappato al match. Jannik le ha annullate entrambe ed è poi andato a prendersi la gloria: mai un italiano era riuscito a vincere il torneo di tennis più prestigioso al mondo.

“Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondocampo – ha ribadito Alcaraz in conferenza stampa – Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me. Poi nel quarto set ci siamo detti che era il momento di divertirci, ed è stato allora che si sono presentate le occasioni migliori”.

Il tennista di Murcia si prenderà ora qualche giorno per staccare e ricaricare le batterie dopo questo ko: “Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi, con pochissimo tempo per riposare. Giocare partite come questa settimana dopo settimana è faticoso. Vedremo come affronteremo il tour americano più avanti”.