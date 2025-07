Tennis stravolto, cambia il regolamento: non accadeva dal 1984

Sta per arrivare un cambiamento epocale nel tennis: non accadeva dal lontano 1984, ora è davvero tutto stravolto.

Jannik Sinner ha vinto il suo primo Wimbledon battendo in finale Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo si è così preso la rivincita della finale del Roland Garros, persa dopo aver sprecato tre match point. Stavolta Sinner ha chiuso la pratica al secondo ‘punto partita’, spodestando dal trono lo spagnolo che aveva vinto le precedenti due edizioni.

Il 23enne di San Candido si è imposto in quattro set (4-6 6-4 6-4 6-4): dalla seconda frazione in poi ha sempre condotto il match mantenendo i nervi saldi e lasciando poche soluzioni all’avversario. Una finale comunque emozionante e senz’altro diversa rispetto a quella del singolare femminile, dove invece Iga Swiatek ha battuto Amanda Anisimova senza lasciarle nemmeno un game.

Il 6-0 6-0 che ha permesso alla tennista polacca di vincere il primo Wimbledon della sua carriera sta facendo molto discutere. Già in semifinale Iga Swiatek si era imposta su Belinda Bencic con un punteggio molto simile (6-2 6-0), ma la finale chiusa in appena 57 minuti ha scatenato un dibattito anche sui social. Era infatti dal 1988 che una finale Slam non terminava con questo punteggio: all’epoca fu Steffi Graf (che in quella stagione portò a casa tutti e quattro gli Slam e l’oro olimpico a Seul) a battere 6-0 6-0 Natasha Zvereva.

Terremoto nel tennis: regolamento stravolto, cambia tutto

Ma cosa si può fare per rendere più combattute anche le finali del singolare femminile? Proprio in queste ore è cominciata a circolare l’ipotesi di ripristinare la formula dei tre set su cinque anche per le donne. L’impressione, infatti, è che ‘al meglio dei tre set’ non favorisca lo spettacolo: basta un errore o un break per compromettere seriamente la partita di una delle due contendenti.

Molti sostengono che invece nei match ‘al meglio dei cinque set’ vincano davvero i migliori. Forse non tutti ricordano che per diversi anni anche i match femminili si svolgevano con la formula dei tre set su cinque. Per un quindicennio, ovvero dal 1984 al 1998, le finali WTA del Virginia Slims si sono disputate con questa modalità.

Nel 1998 la finale dei Chase Championships al Madison Square Garden di New York fu vinta da una giovanissima Martina Hingis, che sconfisse in finale Lindsay Davenport al quinto set. Fu proprio quella l’ultima finale WTA giocata al meglio dei cinque set. Amelie Mauresmo, direttrice dell’Open di Francia, ha già fatto sapere di essere favorevole al ripristino dei tre set su cinque, magari programmando un match femminile nella sessione serale.