Carlos Alcaraz, è un calvario: l’immagine che fa tremare la Spagna

Il calvario di Carlos Alcaraz preoccupa i tifosi spagnoli: lo ha detto chiaramente durante e dopo il match contro Sinner.

Carlos Alcaraz non è riuscito a centrare la tripletta a Wimbledon. Dopo i trionfi del 2023 e del 2024, entrambi arrivati dopo aver battuto in finale Novak Djokovic, il 22enne di Murcia si è arreso a Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo si è imposto in 4 set (4-6 6-4 6-4 6-4) alzando per la prima volta in carriera l’ambito trofeo sul Centrale di Wimbledon.

Sinner si è così preso la rivincita della finale persa al Roland Garros, quando si trovava in vantaggio di due set nei confronti di Alcaraz e ha poi avuto anche tre match point nel quarto set per chiudere il discorso. Stavolta Jannik ha mantenuto sempre un livello di gioco molto alto e soprattutto è apparso molto concentrato in tutti i momenti chiave del match: dal secondo set in poi il 23enne di San Candido ha concesso davvero poco o nulla al suo avversario.

La frustrazione di Alcaraz è parsa evidente game dopo game: il numero 2 del ranking ATP, durante il match, si è anche lasciato andare a una frase che aveva già fatto capire come sarebbe andata a finire. Al termine della terza frazione l’espressione pronunciata da Carlos è stata ascoltata molto bene da tutti gli spettatori.

Calvario Alcaraz: ha dovuto ammetterlo, tifosi preoccupati

“Da fondocampo Jannik è molto meglio di me“, le parole di Alcaraz, che si rivolge alla sua panchina e fa dei chiari gesti al suo coach Ferrero e al resto del suo staff. Lo spagnolo allarga anche le braccia, lasciando intendere che c’era davvero poco da fare contro un Sinner così dominante. La vista di un Alcaraz così impotente suggella ancora di più la prestazione di Sinner: lo spagnolo ha una grandissima varietà di colpi ma l’italiano lo ha praticamente mandato in tilt.

Il vincitore di cinque tornei del Grande Slam ha confermato tutto anche ai microfoni nel post-gara: “Mentalmente è stato difficile. Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondo campo. Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me“. Una resa totale, quella di Alcaraz, che preoccupa un po’ i tifosi spagnoli in vista dei prossimi appuntamenti.

L’impressione è che però la sfida tra questi due grandi campioni continuerà ancora per molti anni: Carlos avrà certamente tante occasioni per rifarsi, magari a cominciare proprio dagli US Open.