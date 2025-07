ESCLUSIVA SI – Pedullà: “Lazio-Insigne, segnale forte dall’ex Napoli”

Lorenzo Insigne non ha fretta di decidere il proprio futuro. Qualche giorno fa avevamo raccontato della pista Lazio che inizialmente era solo un’idea affascinante. Col passare dei giorni, l’idea Lazio per l’ex Napoli sta diventando sempre più concreta nelle intenzioni dell’attaccante che ha appena messo fine alla sua esperienza in Canada, rescindendo con il Toronto. Insigne pensa intensamente alla possibilità di andare alla Lazio, per lavorare nuovamente con Maurizio Sarri come ai tempi della loro esperienza napoletana.

Anche Maurizio Sarri sarebbe entusiasta di poter tornare a lavorare con il fantasista partenopeo, calciatore che conosce e stima fin dai tempi del Napoli.

La situazione Insigne-Lazio

Tuttavia, al momento, la Lazio non ha certezze sui tempi in cui potrà riprendere a muoversi sul mercato, nemmeno per eventuali operazioni a parametro zero come quella di Insigne. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, però, c’è un aspetto rilevante da sottolineare: Insigne per giocare con la maglia della Lazio e lavorare ancora il tecnico toscano sarebbe disposto ad aspettare anche fino a gennaio. Questo qualora le cose in casa Lazio dovessero mettersi a posto in questo periodo estivo.

Un segnale forte, che potrebbe rivelarsi decisivo se la pista Lazio dovesse restare calda nei prossimi mesi.