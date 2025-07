Musetti resta senza parole: l’intero mondo del tennis è incredulo

Musetti e non solo, in molti sono rimasti senza parole per quanto accaduto, è davvero qualcosa di incredibile.

Il tennis è uno sport fantastico, capace di regalare sensazioni indimenticabili a chiunque voglia anche solamente per un attimo raggiungere la gloria ed essere in questo modo ricordato per l’eternità o quasi.

Lo sa bene Jannik Sinner, che dopo la batosta del Roland Garros perso in rimonta dopo oltre cinque ore di gioco contro Carlos Alcaraz, ha conquistato Wimbledon sul rivale spagnolo, ottenendo un risultato storico per lo sport italiano.

Qualcosa che difficilmente verrà dimenticato nei prossimi anni e decenni, visto che un italiano non era mai riuscito in tale impresa nella storia del tennis. Questa volta, però, è stato reso possibile. Al di là dell’emozionante finale inglese, comunque, il mondo del tennis sembra a dir poco incredulo nelle ultime ore: a partire da Lorenzo Musetti.

Musetti e non solo: mondo del tennis a bocca aperta

Nel mondo del tennis, nelle ultime ore, non sono poche le persone che sono rimaste letteralmente a bocca aperta per quanto è successo di recente. Facciamo riferimento in particolar modo alla vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz a Wimbledon. Un momento straordinario dello sport italiano e internazionale, con tanti tennisti che hanno pubblicato parole o foto per il fuoriclasse altoatesino nelle loro storie su Instagram.

A partire proprio da Lorenzo Musetti, che ha scritto: “Non ci sono parole Jannik Sinner”. Non è mancata neanche l’opinione di Jasmine Paolini, che ha scritto sopra una fotografia del collega e connazionale: “Non ci sono più parole, solo applausi e grande ammirazione”. Il fuoriclasse campione di Wimbledon 2025 ha lasciato il tennis italiano e non solo completamente a bocca aperta. Immaginare un epilogo del genere dopo la sconfitta del Roland Garros era davvero complicato per chiunque, Sinner compreso.

Una rivincita indimenticabile certamente, specialmente perché è arrivata in quello che ancora oggi viene considerato nettamente il torneo più ambito, amato e considerato in assoluto. In Inghilterra, sul manto d’erba più iconico in assoluto, il numero uno al mondo ha raccolto un successo che sarà molto difficile da dimenticare in vista dei prossimi anni. E lo crediamo bene; è la prima volta nella storia che accade qualcosa del genere. Non abbiamo dubbi, però, che Sinner si darà da fare per continuare così e ottenere altri grandi risultati per essere ricordato come il migliore tennista italiano e non solo.