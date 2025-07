ESCLUSIVA SI – Longari: “Inter, Aleksander Stankovic vicino al Bruges”

Si sta concretizzando il passaggio di Aleksander Stankovic dall’Inter al Club Bruges. I dialoghi tra le due formazioni nerazzurre sono andati avanti in maniera spinta in queste settimane e le due società ora sono vicine ad un accordo. Il Bruges, infatti, è pronto ad acquistare il centrocampista, figlio di Dejan Stankovic, per circa 10 milioni di euro. A questa cifra va aggiunta anche una percentuale di circa 10% sulla eventuale futura rivendita del calciatore. Tuttavia, l’Inter (che crede nell’esplosione del ragazzo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro) conserverà anche un diritto di riacquisto fissato a 25 milioni di euro, valido per le prossime due annate.

La carriera di Aleksander Stankovic

Classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’Inter, il giovane talento ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro il 29 settembre 2023. La stagione successiva, il 3 luglio 2024, Stankovic si è trasferito in prestito al Lucerna, squadra militante nella Super League svizzera. Il debutto tra i professionisti è arrivato il 21 luglio, nella sfida persa 2-1 contro il Servette. Il 26 ottobre ha realizzato la sua prima rete, pur non riuscendo a evitare la sconfitta per 3-2 contro l’Yverdon. Al termine della stagione, dopo aver collezionato 38 presenze e 3 gol nel massimo campionato svizzero, l’Inter ha deciso di esercitare il diritto di controriscatto, riportandolo a Milano.