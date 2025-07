ESCLUSIVA SI Longari: “Inter, prima offerta per Lookman: la volontà dell’Atalanta”

L’attaccante nigeriano è il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro con Cristian Chivu che ha dato il suo benestare all’operazione e con Lookman che sta forzando la mano per trasferirsi all’Inter la prossima stagione dopo essere stato il grande protagonista della penultima finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

L’ultimo aggiornamento di Gianluigi Longari

Inter ha presentato la prima offerta verbale all’Atalanta per Lookman da 40 milioni preannunciando la volontà di non fare rilanci. Per i bergamaschi la proposta è insufficiente