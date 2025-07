ESCLUSIVA SI – Pedullà: “Napoli, il Galatasaray accetta le condizioni per Osimhen. Ora attesa per le garanzie”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo account di X, la trattativa tra Napoli e Galatasaray per il passaggio di Victor Osimhen a titolo definitivo ai turchi, questo pomeriggio ha visto un ulteriore passaggio.

Nel pomeriggio, alle 17:30, infatti, il Galatasaray avrebbe comunicato via email che è disposto ad accettare il veto alla cessione del centravanti nigeriano ad un club italiano per i prossimi due anni. Una condizione che gli azzurri hanno posto sull’attaccante per paura di ritrovarsi ben presto Osimhen nuovamente in Serie A.

L’altra condizione, la percentuale sulla futura rivendita, invece, sembra di difficile realizzazione. Per il club turco questo significherebbe spendere ancora di più dei 75 milioni già richiesti per il cartellino di Osimhen.

La situazione delle garanzie

Resta comunque aperto il nodo delle garanzie sul pagamento dei 75 milioni di cartellino richieste dal Napoli al Galatasaray. Il club Campione di Turchia ha anticipato che produrrà una lettera di credito. Il Napoli attende questa lettera come garanzia del pagamento dei 75 milioni entro il 2026. La deadline per l’invio della documentazione che dia le rassicurazioni richieste dalla società partenopea è quella di lunedì, poi la situazione potrebbe cambiare in maniera anche imprevedibile. Nelle prossime ore comunque le due parti, Galatasaray e Napoli, resteranno in continuo contatto per provare ad arrivare ad un accordo totale su tutti i dettagli di questo mega trasferimento.