ESCLUSIVA SI Pedullà: “Torino, due nomi per il post Milinkovic”

Il club del presidente Cairo è alla ricerca di un portiere titolare in vista della prossima stagione con due profili nel mirino dei granata.

La news di Alfredo Pedullà

Il Torino dovrà prima o poi pensare a un portiere per sostituire Milinkovic-Savic destinato al Napoli. In lista c’è sicuramente Falcone del Lecce, non semplice arrivare a Caprile (il Cagliari ha investito circa 8 milioni per riscattarlo e chiede circa il doppio), occhio alle sorprese. Un profilo che il Torino sta seguendo è quello di Franco Israel, uruguaiano classe 2000 dello Sporting, contratto in scadenza nel 2027. Una curiosità: Israel è già stato in Italia, fu acquistato dalla Juventus nel 2018 e proprio i bianconeri lo hanno ceduto ai portoghesi quattro anni dopo.