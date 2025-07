Marc Marquez, fan sbigottiti: così perde il titolo

Marc Marquez sta dominando il Mondiale di MotoGP ma le sue parole hanno spiazzato completamente i tifosi: nessuno se l’aspettava.

Il Mondiale 2025 di MotoGP è finora dominato in lungo e in largo da Marc Marquez. Sette vittorie su 11 GP fin qui disputati, a cui si aggiungono i 10 successi su 11 nelle Sprint Race: risultati straordinari che gli hanno consentito di arrivare a metà stagione con 83 punti di vantaggio su suo fratello Alex Marquez e addirittura 147 punti sul suo compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Mancano ancora 11 weekend – 22 gare in totale tra GP e Sprint – ma per molti ormai il verdetto è scritto. Marc Marquez pare davvero lanciatissimo verso il suo nono titolo iridato – eguaglierebbe il numero di Mondiali vinti da Valentino Rossi – e nulla sembra poterlo fermare. Alex Marquez e Pecco Bagnaia tenteranno il tutto per tutto ma servirebbe un improbabile crollo verticale del 32enne di Cervera nella seconda parte di stagione per poter rientrare in corsa.

Eppure Marc Marquez non vuole assolutamente sentire parlare di titolo già acquisito. L’otto volte iridato ha ormai una grande esperienza e sa bene che in pista può sempre succedere di tutto. Marquez ha parlato proprio di questo ai microfoni dopo il weekend in Germania dove ha tagliato ancora una volta il traguardo in prima posizione sia nella Sprint Race che nel Gran Premio.

Disperazione Marquez: il campionissimo spiazza i tifosi

“Titolo in tasca? Sono sempre ottimista ma in questo caso preferisco essere un po’ pessimista“, ha detto Marquez, lasciando anche un po’ sorpresi i suoi tantissimi fan. “Abbiamo corso solo 11 GP, vedo il bicchiere mezzo vuoto perché così posso restare concentrato. Può succedere di tutto, compresi gli infortuni“, ha poi aggiunto il campione spagnolo.

Proprio quest’ultimo aspetto spinge Marc Marquez a evitare di fare certi discorsi con troppo anticipo. Basti pensare a cosa è accaduto al campione del mondo in carica, Jorge Martin: prima i problemi alla mano che gli hanno fatto saltare i primi appuntamenti stagionali, poi la brutta caduta in Qatar che lo ha costretto a rimanere fuori per lungo tempo (tornerà in questo fine settimana sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca).

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo, specialmente in MotoGP: per questo anche nei prossimi weekend vedremo un Marquez totalmente determinato e concentrato a raccogliere il massimo possibile per chiudere quanto prima il discorso Mondiale.