Pedullà: “Roma, si avvicina Ferguson”

La Roma accelera per Evan Ferguson. Il giovane attaccante del Brighton e della Nazionale scozzese è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Il suo nome era già stato segnalato lo scorso 9 luglio, subito dopo le partenze di Eldor Shomurodov e Tammy Abraham, e ora la trattativa è entrata nel vivo.

La Roma ha l’ok di Ferguson

Ferguson ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia, aprendo così la strada all’intesa tra i due club. L’operazione è in fase di definizione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

L’attaccante era stato accostato anche all’Atalanta nelle scorse settimane, ma senza sviluppi concreti. La Roma, invece, ha portato avanti la trattativa con decisione e ora è in pole position. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Chi è l’attaccante desiderato dalla Roma?

Classe 2004, Ferguson farà 21 anni il prossimo ottobre. Il centravanti del Brighton nell’ultima stagione ha faticato assai a trovare la via del gol. A gennaio il West Ham lo aveva preso in prestito a gennaio, ma non è riuscito a svoltare. Nelle prime due stagioni, all’esordio in Premier League sotto la guida di Roberto De Zerbi aveva fatto bene con 12 reti in due annate.