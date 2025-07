Pedullà sulla Roma: “Rios e Wesley, tutti i retroscena delle ultime ore”

Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato della Roma: “La Roma vuole correre verso i primi acquisti. E nelle ultime ore ha mantenuto i contatti sia per Rios che per Wesley. Su Rios il club giallorosso é andato avanti per tutta la notte, già subito dopo la partita del Palmeiras, disposto a toccare i 30 milioni compresi bonus abbastanza semplici. Insomma, la cifra che chiedeva il Palmeiras, non base fissa 30 ma quasi… Serve sempre cautela fino al via libera, entro il pomeriggio italiano la Roma crede di aver fatto il massimo e confida di avere il placet, ma fin a quel momento bisognerà aspettare. A noi non risulta che la Roma abbia programmato visite per Rios, serve uno step per volta. Una cosa va chiarita: per i giallorossi El Aynaoui è sempre stata un’alternativa. Occhio a Wesley: in giornata la Roma può ritoccare la proposta, lo specialista ha altre proposte che per ora respinge, vuole solo i giallorossi. E adesso bisogna solo spingere…”