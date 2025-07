Piange l’Italia del tennis: addio ad un vero mito

Il mondo del tennis è in lutto per la sua improvvisa scomparsa: tifosi distrutti, è stato davvero un mito.

La triste notizia è arrivata a ridosso di una delle gioie più grandi per gli appassionati di tennis, ovvero il trionfo di Sinner a Wimbledon. L’addio al grandissimo personaggio ha gettato nello sconforto tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e apprezzarne a pieno le doti professionali e umane. Una scomparsa che addolora un’intera comunità e che lascia il circolo senza uno dei suoi principali punti di riferimento.

Ottaviano Turci, colonna portante del circolo tennis Zavaglia di Ravenna e apprezzatissimo giudice di gara, è venuto a mancare venerdì scorso all’età di 86 anni. La notizia della morte di Turci, deceduto nella sua abitazione di Ravenna, ha lasciato nell’incredulità tutte le persone che provavano affetto e stima nei suoi confronti.

Il dolore più grande è proprio quello del circolo tennis Zavaglia dove Ottaviano Turci ha diretto per anni la Coppa delle Viole e molti altri tornei federali ricoprendo il ruolo di Giudice Arbitro. Forte commozione anche nel circolo tennis Cervia, un altro club dove Turci era tra le figure più stimate. L’86enne appena scomparso viene ricordato come un grande arbitro, in grado di garantire tanta capacità ed esperienza: fino a poche settimane fa ha ancora diretto delle gare, sempre con estrema professionalità.

Tennis italiano in lacrime: se n’è andato un grande

In queste ore si stanno leggendo tanti messaggi di cordoglio, anche sui social. Uno dei più struggenti è proprio quello del circolo tennis Zavaglia. “Tutti noi lo ricordiamo come un uomo buono, onesto e corretto, che ha praticamente dedicato la sua vita al tennis e che, con la sua dipartita, lascia un vuoto nel nostro circolo che sarà difficile, se non impossibile, da colmare. Riposa in pace, caro Ottaviano“, scrive il CT Zavaglia, che poi sottolinea come Turci sia stato il “simbolo della categoria“.

“Sempre pronto a dare una mano disinteressata ad ogni circolo che ne faceva richiesta nella compilazione dei tabelloni dei tornei e nella direzione dei tornei stessi – scrive il circolo tennis – Sempre pronto a cercare di soddisfare ogni anche più strana, richiesta da parte dei giocatori per la buona riuscita dell’evento sportivo“.

“Noi tutti dobbiamo molto all’amico e Giudice Arbitro Ottaviano Turci – il ricordo del suo grande amico Davide Amadori, decano dei giudici di gara ed ex presidente del Comitato Provinciale – non si è mai tirato indietro, mai negato, sempre pronto e disponibile ad aiutare, con equilibrio, buon senso e spirito costruttivo, cercando in ogni situazione la soluzione più giusta, umanamente e sportivamente”.