Sinner, fuga d’amore: la reazione è furiosa

Jannik Sinner ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza dopo la vittoria a Wimbledon: fuga d’amore per il campione?

Dopo lo straordinario trionfo a Wimbledon è arrivato il momento per Jannik Sinner di prendersi qualche giorno di meritata pausa. Il numero 1 al mondo, primo italiano a vincere l’ambitissimo trofeo sulla storica erba londinese, ha deciso di staccare un po’ e ricaricare le batterie dopo le ultime settimane particolarmente stressanti.

Tuttavia non bisognerà attendere molto per rivedere in campo il fenomeno altoatesino. Già a fine mese Sinner sarà protagonista al Masters 1000 di Toronto, il primo dei tre tornei sul cemento statunitense: Jannik sarà poi in scena a Cincinnati e ovviamente agli US Open, dove cercherà di bissare il successo del 2024 e conquistare il terzo Slam su quattro in stagione.

Prima di lanciarsi in questi impegni Sinner vuole però concedersi dei giorni di relax. Probabilmente li passerà con quella che pare essere la sua nuova fiamma. Stiamo parlando proprio di Laila Hasanovic, modella danese 25enne che ha più di 350.000 follower su Instagram. La giovane si era fatta vedere già al Roland Garros e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare la sua presenza anche sugli spalti di Wimbledon.

Sinner in fuga d’amore: la reazione dei tifosi

Laila Hasanovic ha infatti pubblicato sui propri profili social alcuni scatti che la ritraevano nel tempio del tennis: foto che ovviamente non hanno fatto altro che dare ancora più credito alle voci che la descrivono come la nuova fidanzata di Jannik Sinner. I fan del campione italiano sono ovviamente felici per lui se davvero si sta vivendo una nuova love story: tuttavia un comportamento di Sinner non è molto piaciuto ai suoi tifosi.

In tanti avrebbero infatti preferito vederlo scendere dall’aereo assieme alla sua famiglia, tutta presente a Wimbledon per sostenerlo e spingerlo verso lo straordinario trionfo. Invece Sinner ha optato per una soluzione diversa, ripartendo subito verso una destinazione ignota. Quasi sicuramente Jannik si è recato in qualche località dove alleggerire il peso delle fatiche del torneo londinese.

In molti sono convinti che stia passando questi giorni di ‘vacanza’ proprio in compagnia di Laila Hasanovic, nota per essere stata in passato la compagna del pilota tedesco Mick Schumacher, figlio del grande Michael. Finora sono solo rumors, in attesa che spunti fuori qualche prova inequivocabile della loro relazione.