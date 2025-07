LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Lucca al Napoli e Sportiello all’Atalanta. Novità su Nico Gonzalez

Tutte le trattative di giornata in questo venerdì 18 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

Venerdì 18 luglio

14. 50 Il calciatore Matías Pérez è appena atterrato e si sta dirigendo a Lecce dove, tra oggi e domani, svolgerà le visite mediche

14.00 Ufficiale il ritorno di Sportiello all’Atalanta

11.30 Ufficiale Lorenzo Lucca al Napoli

11.05 Pedullà: L’Avellino sul difensore centrale Barba. E insiste per Roberto Insigne (concorrenza Bari). Catanzaro, vicino il ritorno dello svincolato Di Chiara.

10.50 Pedullà: “Nico Gonzalez lascerà la Juventus. Ovviamente bisogna trovare la traiettoria giusta, tenendo conto che le sue prospettive in casa Juventus non lo rendono un intoccabile. Anzi. Tutto questo a poco più di un anno dall’investimento che aveva portato i bianconeri a investire una cifra importante – non lontana dai 40 milioni – per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi c’era in corsa l’Atalanta che poi decise di virare su un attaccante con caratteristiche diverse (Retegui) dopo il grave infortunio a Scamacca. Ma l’Atalanta potrebbe tornare una pista attuale se Lookman dovesse lasciare, all’interno di una lista davvero ristretta. Nico Gonzalez valuterà altre proposte, pista araba compresa, poi tirerà le somme”.

10.30 Maximo Perrone è un nuovo giocatore del Como. Arriva a titolo definitivo dal Manchester City

9.47 Dimitrios Nikolaou è un nuovo difensore del Bari. Il comunicato ufficiale: SSC Bari comunica di aver acquisito dal Palermo FC, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’98 Dimitrios Nikolaou

9.30 Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart, pronto a sostenere le visite mediche con il Napoli.

00.02 Pedullà: “Simon Sohm è un centrocampista classe 2001 che ha fatto bene a Parma, altri due anni di contratto e qualche rumors di mercato. Nelle ultime ore Sohm è stato avvicinato alla Fiorentina, addirittura si è parlato di una trattativa molto vicina alla definizione. In realtà non è proprio così: Sohm è stato proposto e anche valutato ma almeno oggi non è una priorità del club viola. Le voci su Kessie? Non hanno conferme per ingaggio e fattibilità”.

IERI

