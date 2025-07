Valentino Rossi, nuovo sgarbo a Marquez: MotoGP sottosopra

Valentino Rossi vuole provare a fermare il dominio di Marc Marquez in MotoGP: la mossa del Dottore è davvero clamorosa.

Con il doppio successo sul circuito del Sachsenring la distanza tra Marc Marquez e gli inseguitori è aumentata ulteriormente. Il campionissimo spagnolo ha trionfato sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio e si è portato a 83 punti di vantaggio su suo fratello Alex Marquez e 147 su Pecco Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati.

I pronostici di inizio campionato sono finora rispettati. In tanti immaginavano che con la Ducati ufficiale avremmo rivisto il Marc Marquez competitivo per il titolo iridato: la realtà è andata oltre le previsioni, dato che il 32enne di Cervera sta dominando il Mondiale 2025 di MotoGP ed è ormai a caccia del suo nono titolo iridato. Un risultato straordinario che oltretutto gli consentirebbe di eguagliare il numero dei Mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi.

Il Dottore non può ovviamente accettare così facilmente il ritorno al successo di Marc Marquez e per questo si sta muovendo per cercare di arginare uno strapotere che rischia di durare anche parecchi anni. Il fenomeno di Tavullia è in contatto con il giovane pilota e l’impressione è che voglia fare di tutto per portarlo alla VR46 Racing.

Valentino Rossi, sgarbo a Marquez: ha parlato con lui

Fabio Di Giannantonio ha un contratto con il team di Valentino Rossi fino al 2026 ed è stato già confermato che il prossimo anno sarà ancora una volta alla guida della moto della VR46 Racing. L’intesa con Franco Morbidelli scade invece al termine di questa stagione. Rossi vorrebbe rimpiazzare il pilota romano con Pedro Acosta, 21 anni, attualmente in forza alla KTM.

Acosta non sta riuscendo a ottenere i risultati sperati con la RC16 e per questo è molto tentato dalla possibilità di correre il prossimo anno con una Desmosedici GP. Il classe 2004 sta ricevendo molti corteggiamenti da parte dei team della MotoGP: la VR46 Racing sembra però la pista più ‘calda’, almeno stando a quanto affermato dal team manager Pablo Nieto.

“Pedro è un pilota che, se si guarda intorno alla pit lane, credo piaccia a tutti – le parole di Nieto – È un pilota che ha un futuro incredibile in MotoGP. Siamo sempre aperti a qualsiasi cosa. È vero che abbiamo contratti con entrambi i piloti, ma non si sa mai”.