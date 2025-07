Luciano Darderi batte Francisco Cerundolo nella semifinale dell’ATP Bastad 2022. L’azzurro ha avuto la meglio del numero 20 al mondo, imponendosi in tre set, al tiebreak. Dopo Cordoba nel 2024 e Marrakech nel 2025, Darderi rincorre ora il terzo titolo in carriera. In finale sfiderà l’olandese Jesper de Jong, che ha superato il diretto avversario Camilo Ugo Carabelli per 6-3 7-6(3).